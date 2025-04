Brüssel (ots/PRNewswire) -Der neue regionale Vizepräsident wird Unternehmen dabei helfen, in jeder Phase ihres Geschäftszyklus schneller, intelligenter und agiler zu arbeitenRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation hat heute bekannt gegeben, dass Vladimír Obrazcov zum neuen regionalen Vizepräsident für Lifecycle Services in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) ernannt wurde."Die heutige Industrielandschaft ist anspruchsvoller denn je. Erfolg hängt von der Fähigkeit ab, Komplexität in Chancen zu verwandeln", sagte Obrazcov. "Wir bei Rockwell Automation helfen unseren Kunden dabei, genau das zu tun - Technologie in greifbare Geschäftsergebnisse umzusetzen. Mit den LifecycleIQ Services unterstützen wir unsere Kunden bei ihrer digitalen Transformation und helfen ihnen dabei, intelligenter zu arbeiten, schneller voranzukommen und das Potential ihrer Prozesse voll auszuschöpfen."Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung bei Rockwell Automation ist Obrazcov Experte für den Markt, die Kundenbedürfnisse und Lebenszyklusoptimierung. Er wird eng mit den globalen Lifecycle Services-Führungskräften von Rockwell Automation zusammenarbeiten, um Strategien zu entwickeln, die Industrieunternehmen dabei helfen, in jeder Phase ihres Geschäftszyklus schneller, intelligenter und agiler zu arbeiten.Die Rockwell Automation LifecycleIQ Services (https://www.rockwellautomation.com/de-de/capabilities/lifecycle-services.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-04409-K5G8Z5&utm_content=news_wire) bieten das Fachwissen, das Unternehmen benötigen, um Systeme und Arbeitsabläufe zu optimieren, die Produktivität zu steigern, Risiken zu verwalten und die Nachhaltigkeit zu fördern - und das über den gesamten Lebenszyklus eines Unternehmens hinweg. Der Service reicht von der Entwicklung intelligenter, integrierter Systeme über betriebliche Verbesserungen bis hin zu Sicherheit und intelligenter, proaktiver Wartung.Alejandro Capparelli, Vizepräsident und Geschäftsführer, Leiter der Regionen, begrüßte Obrazcov in seiner neuen Funktion: "Vladimír verfügt über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen digitale Transformation und Cybersicherheit und hat transformatives Wachstum für Unternehmen erzielt. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie er und sein Team unsere Kunden unterstützen werden."Informationen zu Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (https://www.rockwellautomation.com/%20) (NYSE: ROK),ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung unddigitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mitdem Potenzial der Technologie, um die Grenzen des Menschenmöglichen zuverschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. RockwellAutomation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, USA, und beschäftigtezum Ende des Geschäftsjahres 2024 rund 27.000 Problemlöser, die für unsereKunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wirdas Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchenSie http://www.rockwellautomation.com (https://www.rockwellautomation.com/%20).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2672531/Vladimir_Obrazcov.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rockwell-automation-treibt-mit-der-ernennung-von-vladimir-obrazcov-innovationen-im-bereich-lifecycle-services-voran-302439627.htmlPressekontakt:Stanley Miller,samiller1@ra.rockwell.comOriginal-Content von: Rockwell Automation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23136/6023277