München (ots) -Mit der 20 Jahre Edition bringen McDonald's Deutschland und Coca-Cola® ganz besondere Gläser in die Restaurants - inspiriert von der ikonischen Coca-Cola® Dose.Seit zwei Jahrzehnten begeistern die Coca-Cola® Gläser bei McDonald's Fans in ganz Deutschland. Das wird nun gebührend gefeiert - mit einem neuen zeitlosen Design, inspiriert von der Form der ikonischen Coca-Cola® Dose. Die neue Edition überzeugt nicht nur durch ihre ikonische Silhouette: Erstmals werden auf den Gläsern mit dem berühmten Coca-Cola Schriftzug auch das McDonald's Logo, die Golden Arches, sowie die Inschrift "20 Jahre" eingeprägt - ein bedeutungsvoller Hinweis auf zwei Jahrzehnte Sammelleidenschaft und Markenfreundschaft."Seit zwei Jahrzehnten haben die Coca-Cola® Gläser von McDonald's Kultstatus. Wir sind stolz auf die lange Markenfreundschaft unserer beiden Brands - und natürlich auf unsere treue Fanbase mit Sammelleidenschaft. Die Coke Glasses von McDonald's sind fester Bestandteil zahlreicher deutscher Haushalte.", ergänzt Tomasz Debowski, Marketingvorstand von McDonald's Deutschland.Limited Edition: Fünf unterschiedliche Designs und FarbenAb dem 30. April 2025 gibt es bei McDonald's Deutschland beim Kauf eines McMenü® (außer McMenü® Small und McSmart Menü), Duo Grande oder Frühstücks-Menü Grande eines von fünf exklusiven Coca-Cola® Gläsern im co-branded Design gratis dazu - in allen teilnehmenden Restaurants und solange der Vorrat reicht. Die Gläser sind in verschiedenen Mustern sowie den Farben Georgia Green, Purple, Midnight Blue, Coke Red und McDonald's Yellow erhältlich. Ein besonderes Highlight für Sammler:innen: Ein limitiertes goldfarbenes Glas im klassischen Coca-Cola® Glas-Design wird ab dem 12. Mai 2025 exklusiv für registrierte Nutzer der McDonald's App beim Kauf eines Doppelpack Menüs als Coupon in allen teilnehmenden Restaurants in Deutschland erhältlich sein.Um die Sammelleidenschaft neu zu entfachen, konzentriert sich die diesjährige Kampagne vor allem auf Online-Werbung, Social Media sowie auf Funkspots. Verantwortlich für die Kampagne ist Scholz & Friends, die Marketing-Leadagentur von McDonald's Deutschland.Über McDonald's Deutschland:McDonald's ist Marktführer der deutschen System-Gastronomie und bereits seit 1971 fest hierzulande verwurzelt. Gemeinsam mit über 200 mittelständischen Franchise- Nehmer:innen beschäftigt das Unternehmen rund 67.000 Mitarbeiter:innen aus mehr als 160 Nationen, die in den knapp 1.400 Restaurants jeden Tag 1,8 Mio. Gäste aus der ganzen Welt willkommen heißen. McDonald's glaubt fest an den Wirtschaftsstandort Deutschland und bezieht 65 % der Lebensmittel, die für die Zubereitung der allseits beliebten Produkte genutzt werden, aus Deutschland.Mehr Informationen über die Coca-Cola® Gläser bei McDonald's Deutschland finden Sie unter: https://www.mcdonalds.com/de/de-de/kampagnen/coca-cola-glaeser.html