© Foto: Robert Michael - dpa

Wacker Chemie rutscht überraschend in die Verlustzone und verfehlt die Erwartungen ans erste Quartal deutlich. Die Prognosen für 2025 bleiben dennoch bestätigt!Wacker Chemie, der im MDAX notierte Spezialchemiekonzern aus München, hat am Mittwoch schwache Zahlen für das erste Quartal 2025 vorgelegt und startet mit einem deutlichen Dämpfer ins Jahr. Dennoch hält das Unternehmen an seinen Jahreszielen fest. Belastet wurde das Ergebnis durch eine anhaltend schwache Konjunktur sowie durch Unsicherheiten an den Märkten, insbesondere im Zuge der jüngsten Entwicklungen in der US-Handelspolitik. Die Aktie reagierte prompt. Am Mittwochvormittag verlor die Wacker-Chemie-Aktie rund 3,8 Prozent und …