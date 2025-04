Potsdam (ots) -Das Hasso-Plattner-Institut und SAP, der weltweit führende Anbieter von Anwendungen und KI für Unternehmen, gehen eine vertiefte Kooperation ein. SAP-Vorstandsvorsitzender Christian Klein und HPI-Geschäftsführer Prof. Tobias Friedrich haben den Vertrag für eine verstärkte Zusammenarbeit heute auf dem Campus des Instituts gemeinsam unterschrieben. Die Kooperationsvereinbarung wurde im Rahmen eines Fachseminars unterzeichnet, in dem Studierende mit führenden Unternehmensvertretern über Zukunftsprojekte und technologische Herausforderungen diskutiert haben.Die Partnerschaft sieht unter anderem vor, dass HPI-Studierende künftig bei SAP direkt ihre Ideen in Praktika-Programmen einbringen können. SAP unterstützt das Informatikinstitut beispielsweise als Sponsor von Veranstaltungen für Zukunftsthemen - wie die Forschung zur Künstlichen Intelligenz. Das Ziel ist, gemeinsam den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Industrie zu intensivieren. Dadurch soll die Entwicklung neuer Anwendungen von KI-gestützten Technologien gefördert werden. Diese Kooperation soll dazu beitragen, dass Europa im globalen Wettbewerb der KI-Forschung mithalten kann.Christian Klein, Vorstandsvorsitzender der SAP SE: "Technologischer Fortschritt entsteht, wenn Forschung und Praxis Hand in Hand gehen. Mit dem Hasso-Plattner-Institut verbindet uns die Vision, Talente früh zu fördern und gemeinsam Innovationen zu entwickeln, die weltweit echten Mehrwert schaffen."Prof. Tobias Friedrich, HPI-Geschäftsführer: "Unsere Kooperation mit SAP stärkt den Austausch zwischen akademischer Forschung und industrieller Anwendung. Als HPI wollen wir unseren Beitrag leisten, die digitale Souveränität Europas zu stärken. Mit SAP haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der unsere Vision und Ambition teilt."Die Zusammenarbeit zwischen HPI und SAP ist langfristig angelegt. Beide Partner betonen damit ihr Engagement für die Förderung wissenschaftlicher Exzellenz und des technologischen Fortschritts. Das HPI wurde im Jahr 1998 von SAP-Gründer Hasso Plattner initiiert und hat sich seitdem zu einem führenden, universitären Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering entwickelt.Pressekontakt:presse@hpi.deJoana Bußmann, Tel. 0331 5509-375, joana.bussmann@hpi.deJulia Gühlholtz, Tel. 0331 5509-1358, julia.guehlholtz@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007820/100930964