Am 13. Mai stehen bei K+S Zahlen zum ersten Quartal an. Eckdaten hat die Gesellschaft aber schon vorab publiziert. So soll es ein EBITDA von 201 Millionen Euro (Vorjahr: 200 Millionen Euro) geben. Der Konsens ging von 175 Millionen Euro aus. Der bereinigte Cashflow von 32 Millionen Euro (Vorjahr: 111 Millionen Euro) liegt ebenfalls über den ...

