DÜSSELDORF, 30. April 2025 - Der CLIQ-Konzern wird am Donnerstag, den 8. Mai 2025, seine Finanzergebnisse und Highlights für das erste Quartal 2025 präsentieren.

Der Finanzbericht Q1 2025 und die begleitende Präsentation zum Earnings Call werden ab 7:30 Uhr MESZ unter https://cliqdigital.com/investorsveröffentlicht.

Earnings Call

Am 8. Mai 2025 um 14:00 Uhr MESZ findet ein Live-Audio-Webcast in englischer Sprache mit Präsentationen von Luc Voncken, CEO, und Ben Bos, Mitglied des Vorstands, statt.

Vor 12:00 Uhr MESZ per E-Mail an investors@cliqdigital.comeingereichte Fragen werden nach den Präsentationen beantwortet.

Bitte klicken Sie auf den untenstehenden Link, um sich für diesen Webcast anzumelden und teilzunehmen:

https://cliqdigital.zoom.us/webinar/register/WN_HLObw8qZSw6QvktGjKh7_Q



Die ZOOM-Details werden Ihnen nach der Anmeldung per E-Mail zugesandt. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird kurz nach der Telefonkonferenz unter https://cliqdigital.com/investors/financials/financial-reportingverfügbar sein.





Ansprechpartner

Investor Relations:

Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com, +49 151 52043659



Media Relations:

Daniela Münster, daniela.muenster@h-advisors.global, +49 174 3358111







Finanzkalender

Finanzbericht Q1 2025 und Telefonkonferenz Donnerstag 8. Mai 2025 Hauptversammlung 2025 Noch offen Halbjahresfinanzbericht 2025 und Telefonkonferenz Donnerstag 7. August 2025 Finanzbericht Q3/9M 2025 und Telefonkonferenz Donnerstag 6. November 2025





Über CLIQ

Der CLIQ-Konzern ist ein datengesteuertes Online-Performance-Marketing-Unternehmen, das gebündelte, abonnementbasierte digitale Produkte an Verbraucher weltweit verkauft. Der Konzern lizenziert Content von Partnern, bündelt ihn zu digitalen Produkten und verkauft diese mittels Performance-Marketing. CLIQ ist Experte darin, das Interesse der Verbraucher in Umsatz umzuwandeln, indem es den Online-Traffic mithilfe eines Omnichannel-Ansatzes monetarisiert.

Zum 31. Dezember 2024 war CLIQ in 40 Ländern tätig und beschäftigte 132 Mitarbeiter aus 33 verschiedenen Nationen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam und Paris. CLIQ ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A35JS4, ISIN: DE000A35JS40) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.

Besuchen Sie unsere Website https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen und weitere Informationen über CLIQ. Folgen Sie uns auch gern auf LinkedIn.