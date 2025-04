Berlin - Grünen-Politiker Anton Hofreiter hat die Aussagen des designierten Agrarministers Alois Rainer (CSU) zum künftigen Fleischkonsum unter anderem an Kitas und Schulen kritisiert."Ich halte persönlich überhaupt nichts von diesen Kulturkampf-Tönen im Bereich der Ernährung", sagte er dem Fernsehsender "Welt". "Und wenn es dann heißt, 'Die Kinder sollen wieder mehr Fleisch essen' - ich glaube, es ist klug und richtig, das den Menschen selbst zu überlassen, was sie essen wollen." Was die Aufgabe eines Landwirtschaftsministers sei, sei politische Fragen zu klären. "Zum Beispiel: Werden Tiere anständig gehalten? Zum Beispiel: Wird das Grundwasser geschützt? Zum Beispiel: Haben die Bauern bei uns eine ökonomische Perspektive? Und nicht den Leuten vorzuschreiben, ob sie Fleisch essen sollen, ja oder nein."Der gelernte Metzgermeister und designierte Agrarminister Rainer hatte zuvor der "Bild" gesagt, ihm sei auch an Schulen und Kitas eine Ernährung wichtig, bei der Fleisch ebenso auf dem Speiseplan stehen müsse wie Obst und Gemüse. Außerdem könne Fleisch künftig eher günstiger als teurer werden, so Rainer. Preisaufschläge für Fleisch über Mehrwertsteuer oder sonstige politisch verordnete Abgaben lehnt er ab.