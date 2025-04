News von Trading-Treff.de Wegovy für alle per Klick? Novo Nordisk startet eine neue Offensive, um sein milliardenschweres Abnehmmedikament Wegovy einfacher an Selbstzahler in den USA zu bringen. Der Schlüssel: Eine strategische Kooperation mit Telemedizin-Anbietern. Was steckt hinter diesem Vorstoß? Direkter Draht zum Kunden: Telemedizin als Vertriebskanal Der dänische Pharmariese spannt gezielt mit ausgewählten Telemedizin-Plattformen wie Hims & ...

