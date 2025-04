NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Diese lägen zwei bis drei Prozent über den Erwartungen, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vermutlich wegen eines soliden Auftragsbestands habe der Logistikspezialist den Ausblick in einem schwierigen Umfeld bestätigt./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 06:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 06:47 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000KGX8881