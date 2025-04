Im kommenden Jahr will Tesla seinen E-Lkw Semi endlich in größeren Stückzahlen ausliefern. Dabei bereitet das Unternehmen jetzt die Ladeinfrastrutur dafür vor und hat eine industrietaugliche 1,2-MW-Ladelösung vorgestellt - und eine große Investition in öffentliche Ladenetze für Elektro-Lkw. Während seiner Präsentation auf der Advanced Clean Transportation Expo (ACT) in Kalifornien erläuterte Dan Priestley, Leiter des Semi-Programms bei Tesla, die ...

