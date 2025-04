NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Visa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar belassen. Der Kreditkartenanbieter habe ein "erfrischend geradliniges" Quartal hinter sich, das als Zeugnis seiner Robustheit gesehen werden sollte und zudem als Erleichterung in einem Umfeld, in dem Investoren besonders auf Risse in der Konjunktur achteten, schrieb Analyst Tien-tsin Huang in einem Kommentar am Mittwoch./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 12:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 12:24 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US92826C8394