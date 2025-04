Die DHL Group-Aktie kann am Mittwoch überraschend um +3% zulegen. Grund dafür sind die starken Zahlen des DAX-Konzerns. Können diese jetzt endgültig für einen Befreiungsschlag sorgen? Operatives Ergebnis überrascht Am Mittwoch hat die DHL-Group Zahlen vorgelegt und damit die Analysten an der Börse überrascht. Der DAX-Konzern meldete ein EBIT von 1,4 Milliarden €, deutlich über den 1,3 Milliarden €, die erwartet worden waren, und den 1,2 Milliarden ...

