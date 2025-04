kundenservice@finanzen100.de

Die DT. BANK liefert spannende Aspekte über das Zahlenwerk hinaus. Ein Vorsteuergewinn von 2,8 Mrd. € ist ihr bestes Ergebnis seit Anfang 2011. Getrieben wurde das Ganze von einer sehr starken Performance im Anleihen- und Devisenhandel (Investmentbanking Gewinnanteil über 54 %) sowie einer gestiegenen Profitabilität im Privat- und Firmenkundengeschäft in Deutschland. Der Umsatzanstieg von 10?% lag 3?% über Konsens, die Kosten waren 2?% niedriger als erwartet, und die Ziele für 2025 wurden bestätigt. Besonders stark war erneut das Fixed-Income-Trading, also das Geschäft mit Staats- und Unternehmensanleihen, Pfandbriefen oder Kommunalanleihen mit einem Plus von 17?% - ein klarer Outperformer im Vergleich zu den US-Großbanken, die im Schnitt nur auf + 5?% kamen. Jetzt geht es darum, die Bank unabhängiger vom volatilen Investmentbanking zu machen, um den Bewertungsabschlag zur Peergroup aufzuholen. Interessant: Sowohl DT. BANK als auch HSBC beurteilen die durch Trumps Politik ausgelöste globale Umwälzung unter dem Strich eher vorteilhaft, insbesondere Richtung neuer angestoßener Investitionen.