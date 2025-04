DJ Novartis übernimmt US-Biopharmaunternehmen Regulus für 1,7 Mrd Dollar

Von Helena Smolak

DOW JONES--Novartis hat die Übernahme des US-Biopharmaunternehmens Regulus Therapeutics für einen Gesamtwert von bis zu rund 1,7 Milliarden US-Dollar vereinbart, um seine Pipeline mit Therapien für Nierenkrankheiten zu stärken. Der Schweizer Pharmakonzern will dafür zunächst rund 0,8 Milliarden Dollar auf den Tisch legen. Weitere 0,9 Milliarden Dollar werden fällig, wenn Regulus bei der Entwicklung seines Nierenmedikamentes Farabursen einen Meilenstein erreicht. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden.

Regulus mit Sitz in San Diego hat sich auf Medikamente spezialisiert, die auf microRNAs abzielen. Sein Hauptprodukt Farabursen, das zur Behandlung der schweren Nierenerkrankung autosomal-dominante polyzystische Nierenerkrankung eingesetzt wird, hat gerade eine klinische Studie der ersten Phase abgeschlossen.

Die Regulus-Aktie sprang am Mittwoch im vorbörslichen US-Handel um 135 Prozent auf 7,90 Dollar. Bis zum Börsenschluss am Dienstag hatte sich der Wert der Aktie in diesem Jahr bereits mehr als verdoppelt.

Novartis will in wichtigen therapeutischen Bereichen expandieren, unter anderem auch bei RNA-Therapeutika, und ist bestrebt, seine Pipeline zu füllen, da es mit einer Welle von Patentabläufen in den USA konfrontiert ist.

April 30, 2025

