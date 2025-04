Nach einer kurzen, aber intensiven Konsolidierungsbewegung hat die Aktie von Verona Pharma in den zurückliegenden Tagen wieder merklich Fahrt aufgenommen. Kein Wunder, sprengt der Launch des COPD-Medikaments Ohtuvayre in den USA jegliche Erwartungen, wie die jüngsten Zahlen eindrucksvoll belegt haben.Das britische Unternehmen mit Nasdaq-Listing verzeichnete im ersten Quartal 2025 Nettoerlöse in Höhe von 76,3 Millionen Dollar, Analysten hatten gerade einmal 52,9 Millionen Dollar auf dem Zettel. 71,3 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...