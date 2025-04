Der Jahresauftakt der Deutschen Post schlägt die Erwartungen des Marktes leicht. Die Post meldet für das erste Quartal einen Umsatz von 20,8 Milliarden Euro, ein Plus von 2,8 Prozent. Beim EBIT gibt es eine Verbesserung von 4,5 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro. Der freie Cashflow steigt um 14 Prozent auf 692 Millionen Euro an. An der ...

