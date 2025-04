NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street droht der Gewinnserie am Mittwoch ein herbes Ende. Schwache Wirtschaftsdaten und viele negative Reaktionen auf Quartalsberichte gaben dem zuletzt wieder größer gewordenen Optimismus der Anleger im frühen Handel einen Dämpfer. Nach zuletzt sechs Gewinntagen fiel der Leitindex Dow Jones Industrial um 1,41 Prozent auf 39.954,41 Punkte. Er sank damit wieder unter die 40.000er Marke.

Der marktbreite S&P 500 büßte im frühen Handel 1,82 Prozent auf 5.459,86 Zähler ein. Besonders deutliche Verluste gab es im Technologiebereich. Ein Medienbericht, demzufolge die US-Regierung derzeit eine Änderung der Chip-Exportregeln prüfe, trübte bei KI-Aktien wie Nvidia zusätzlich das Bild. Der Nasdaq 100 sackte um 2,24 Prozent auf 19.108,03 Zähler ab.

Die Privatwirtschaft in den USA hat im April deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet und das Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Quartal geschrumpft. Für Marktbeobachter Thomas Gitzel von der VP Bank ist dies für den neuen US-Präsidenten Donald Trump ein denkbar schlechter Einstand. Er sprach von Rezessionsängsten in Anbetracht der hitzigen Zolldebatte. "Ob es dazu kommt, bleibt noch abzuwarten. Was sich jedoch ableiten lässt, ist eine empfindliche Abkühlung der Wirtschaft", schrieb er./tih/he

