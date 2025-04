Zürich (ots) -Vor 42 Jahren brachte Microsoft die allererste Version von Microsoft Word auf den Markt. Es war ein zentraler Meilenstein des Unternehmens, um die Produktivität von Menschen durch Innovationen zu verbessern. Für das noch junge und schnell wachsende Unternehmen markierte die Einführung von Word auch den ersten großen Schritt nach Europa, mit dem ersten Microsoft Produkt, das in mehrere europäische Sprachen übersetzt wurde. Mit Deutsch und Französisch wurde der Anfang gemacht.Unsere wirtschaftliche Verbundenheit mit Europa ist seitdem immer enger geworden. Uns ist bewusst, dass unser Geschäft darauf beruht, dass wir das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden, sowie der Länder und Regierungen in ganz Europa genießen. Wir respektieren europäische Werte, wir halten uns an europäische Gesetze und wir verteidigen aktiv Europas Cybersicherheit. Unsere Unterstützung für Europa ist unerschütterlich - jetzt und in Zukunft.In einer Zeit geopolitischer Volatilität verpflichten wir uns, digitale Stabilität sicherzustellen. Darum kündigt Microsoft heute fünf digitale Zusicherungen für Europa an. Dazu gehört der Ausbau unserer Cloud- und KI-Infrastruktur in Europa, um es all diesen Ländern möglich zu machen, ihre wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit mit diesen Technologien zu stärken. Dazu gehört aber auch eine klare Verpflichtung, Europas digitale Resilienz sicherzustellen - unabhängig von geopolitischen oder weltwirtschaftlichen Spannungen.Als multinationales Unternehmen glauben wir an die transatlantischen Beziehung, die wechselseitig Wirtschaftswachstum und Wohlstand fördern. Wir haben begrüßt, dass sich die Trump-Administration und die Europäische Union kürzlich auf ein Aussetzen von weiteren Tarif-Eskalationen geeinigt haben und über ein gegenseitiges Handelsabkommen verhandeln. Wir hoffen auf den Erfolg dieser Gespräche und dass sie sowohl das Thema der Zölle als auch der regulatorischen Handelshürden lösen können - ganz im Sinne der Empfehlungen des letzten Draghi-Reports.Wir sehen es als unsere Aufgabe an, auf beiden Seiten des Atlantiks Arbeitsplätze zu schaffen, wirtschaftliche Chancen und Möglichkeiten zu eröffnen und Cybersicherheit zu stärken. Die folgenden fünf Zusagen - ganz wie die allerersten europäischen Versionen von Microsoft Word - sind ein weiterer großer Schritt in diese Richtung.- Wir werden dabei helfen, ein breit aufgestelltes Cloud- und KI-Ökosystem in Europa zu bauen.- Wir werden Europas digitale Resilienz aufrechterhalten, auch in Zeiten geopolitischer Volatilität.- Wir werden die Privatsphäre europäischer Daten weiterhin schützen.- Wir werden stets helfen, Europas Cybersicherheit zu schützen und zu verteidigen.- Wir werden zur Stärkung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit Europas beitragen, auch im Bereich Open Source.Details dazu finden Sie in diesem Blogbeitrag von Brad Smith, Vice Chair und Präsident von Microsoft: Microsofts neue digitale Zusicherungen für Europa - Microsoft Switzerland News Center (https://news.microsoft.com/de-ch/2025/04/30/microsofts-neue-digitale-zusicherungen-fuer-europa/)Pressekontakt:Microsoft Switzerlandmedia_ch@microsoft.comOriginal-Content von: Microsoft Switzerland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002918/100930996