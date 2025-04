New York - An der Wall Street droht der jüngsten Gewinnserie am Mittwoch ein herbes Ende. Schwache Wirtschaftsdaten und viele negative Reaktionen auf Quartalsberichte gaben dem zuletzt wieder grösser gewordenen Optimismus der Anleger im frühen Handel einen Dämpfer. Nach zuletzt sechs Gewinntagen fiel der Leitindex Dow Jones Industrial um 1,46 Prozent auf 39.934,75 Punkte. Er sank damit wieder unter die 40.000er Marke. Der marktbreite S&P 500 büsste ...

