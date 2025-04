Xiaomi hat mit dem Open-Source-Modell "MiMo" den Einstieg in die globale KI-Konkurrenz gewagt und zielt langfristig auf die Entwicklung einer künstlichen allgemeinen Intelligenz (AGI). Der Börsenwert profitierte kurzfristig von dem Vorstoß, begünstigt durch politische Unterstützung in China. Gleichzeitig kämpft das Unternehmen mit Herausforderungen im E-Mobilitätsbereich, hält jedoch an seiner ambitionierten Doppelstrategie aus KI und Automobil ...

