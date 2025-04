Ab Juni gelten für die Nutzer der Ladeangebote von BMW und Mini in Deutschland neue Preise. Vor allem beim "Active"-Tarif müssen Kunden an AC- und DC-Ladepunkten künftig tiefer in die Tasche greifen - auch an Ladesäulen von Ionity. Einzig bei den "Preferred Partnern" Aral, Shell und Mer wird nur das AC-Laden teurer. E.ON ist ab Juni offenbar kein bevorzugter Partner mehr. Die beiden Ladeangebote BMW Charging und Mini Charging, die über Digital Charging ...

Den vollständigen Artikel lesen ...