München (ots) -So nah dran, so authentisch: MagentaTV und MagentaSport verschaffen den Sportfans gleich mit einer ganzen Content-Serie einen einzigartigen Einblick in die Welt des Eishockey-Sports. Das umfassende Projekt mit dem Titel EishockeyDeutschland, das in Kooperation mit dem DEB entsteht, ist bis zur Heim WM 2027 angelegt. Die einzelnen Episoden werden auf allen Plattformen von MagentaTV und MagentaSport ausgestrahlt. Die Idee: Neue Inhalte entstehen fortlaufend, bedienen unterschiedliche Genre und Zielgruppen, münden in der Content-Serie EishockeyDeutschland.In Folge 1 werden Bundestrainer Harold Kreis und Sportdirektor Christian Künast auf ihrer NHL-Reise Anfang 2025 begleitet - die beiden treffen die deutschen Stars Leon Draisaitl, Moritz Seider, Tim Stützle, Nico Sturm und JJ Peterka. Ein persönliches Bild der NHL-Stars, aber auch die besondere "Chemie" zwischen Kreis und Künast, die Popularität, Größe des Eishockeys sowie der Spieler in Kanada und USA werden herausgearbeitet. Episode 1 der Filmreihe EishockeyDeutschland läuft am Sonntag, 04. Mai, ab 20 Uhr im Anschluss an den letzten WM-Test Deutschland gegen USA (ab 16.45 Uhr live und kostenlos) und ist ab dann auf allen Plattformen von MagentaTV und MagentaSport abrufbar.Inhalte: "Eiskaltes Business", komplexe Versicherungsfragen und miteinander reden ist immer gutDer erste Teil ist die perfekte Hinführung auf den WM-Start am 09. Mai, denn er zeigt auch wie konsequent die Stars Leon Draisaitl, Moritz Seider, Tim Stützle, Nico Sturm und JJ Peterka ihre Karriere in der NHL verfolgen."Ein eiskaltes Business", nennt Nico Sturm (Florida Panthers) seinen Job, er genieße deshalb immer die Zeit bei der deutschen Nationalmannschaft. Bei JJ Peterka geht es aktuell um einen neuen Vertrag. Tim Stützle (Ottawa) und Superstar Leon Draisaitl (Edmonton) stecken noch in den Playoffs. Moritz "Mo" Seider (Detroit) wird bei der WM auf jeden Fall dabei sein.Christian Künast berichtet über die komplizierte Welt der Versicherungen für die NHL-Stars, die vom DEB bei einer WM-Teilnahme zu entrichten sind - und MagentaSport-Experte Rick Goldmann erklärt: "Das können 20.000 Dollar bei dem einen sein, aber auch mal schnell 200.000 Dollar für den anderen Spieler."Kommunikation ist immer gut! Deshalb sprechen der DEB-Sportdirektor Künast und Bundestrainer Kreis mit den Spielern, mit den Managern, mit den Trainern, mit den Agenten. Kommunikation in Tiefgaragen, Kabinen, Geschäftsstellen. Christian Künast und Bundestrainer Harold Kreis reisen durch 4 Städte in 2 Ländern - reden mit den 5 NHL-Spielern in 12 Tagen. Nico Sturm sieht das positiv: "Es ist natürlich ein Zeichen der Wertschätzung. Sie wissen auch, wie wichtig die Spieler sind, die in der NHL spielen." Es sind eben die "Unterschiedsspieler". Der Beste von allen, Leon Draisaitl, verspricht bei einem der nächsten großen Turniere dabei zu sein, falls seine Oilers mal nicht so funktionieren in den Playoffs: "Wenn es dazu nicht kommen sollte, dann bin ich natürlich im ersten Flieger rüber und werde für Deutschland spielen."Wir erfahren auch in Episode1: Christian Künast hat Harold Kreis zum Yoga verleitet, berichtet vom "19-minütigen Hüftstretching" und wenn die beiden im Auto das nächste Ziel ansteuern, darf der Bundestrainer nicht so lange telefonieren: er muss als Routen-Guide fungieren. Kreis und Künast pflegen ein rührend gutes, menschliches Miteinander. Auch das wird klar in diesem Film von Autor Markus Ochs, der vor 3 Jahren schon über Moritz Müller ein sehr authentisches Porträt erstellt hat: zwischen all dem Business, NHL und WM-Zielen bleibt Platz für viel Mensch.EishockeyDeutschland als Content-Serie: von deutschen NHL-Stars über Traditionsklubs, Bierliga bis zur WM 2027Die nächste Episode wird das deutsche Team ab 09. Mai bei der WM in Dänemark und Schweden begleiten. Weitere Themen in der Reihe EishockeyDeutschland sind bis zur Heim WM 2027: Nachwuchsarbeit, Traditionsklubs, Oberliga-Kultur und Amateurligen, die Organisation der Heim-WM, Olympia mit dem Frauen- und dem Männer-Team.Neben den Filmen werden von der Produktionsfirma thinXpool kompakte YouTube-Folgen, Clips für alle Social Kanäle ausgespielt. Ab Folge 1 entsteht fortlaufend neuer Content - eine Art Eishockey-Filmwelt entsteht. Abrufbar bei MagentaTV und MagentaSport.DEB-Sportdirektor Christian Künast: "Wir haben schon beim Deutschland Cup 2024 mit der Live-Übertragung der Kabinen-Bilder für die Zuschauer zuhause ein absolutes Novum auf diesem Level geschaffen. Insofern freuen wir uns, jetzt einen weiteren Schritt zu gehen und über die Zusammenarbeit mit MagentaSport weitere authentische Einblicke zu bieten. Der Start mit der Begleitung unserer Reise durch die USA und Kanada ist aus unserer Sicht optimal, um ein wenig hinter die Kulissen des Sports zu blicken und dem Eishockeyfans auch die Hintergründe dieses Trips näher zu bringen. Wir freuen uns jedenfalls auf den Auftakt und die weiteren Folgen, die kommen werden." Sonntag, 20 Uhr, ist es soweit.Eishockey WM der Männer ab 09. Mai bei MagentaSportDie Eishockey WM der Männer in Schweden und Dänemark. ab 09. Mai bei MagentaSport mit Infos und Unterhaltung in der 360 Grad-Inszenierung: Das Beste zum Schluss einer sehr langen Eishockey-Saison mit rund 500 Live-Spielen. MagentaSport zeigt alle 7 deutschen Gruppenspiele in der Hammer-Gruppe gegen Weltmeister Tschechien, USA, Vize-Weltmeister Schweiz, Gastgeber Dänemark, Kasachstan, Ungarn und Norwegen. MagentaSport zeigt darüber hinaus 5 weitere Top-Partien in der Gruppen-Phase. Dazu in der k.o.-Phase jeweils zwei Viertel- und Halbfinals, die Partie um den 3. Platz sowie das Finale. Das sind 18 WM-Partien und 60 Live-Stunden plus alle Vorbereitungsspiele, abschließend gegen die USA am 04. Mai. Die WM wird kommentiert von Alex Kunz, Moderator ist Sascha Bandermann, als Experte ist Ex-Nationalspieler Patrick Ehelechner im Einsatz. "Wir haben uns in diesem Jahr neu und anders aufgestellt", erklärt Sascha Bandermann: "Ich habe nun mit Patrick Ehelechner einen Experten mit vor Ort, das hilft extrem. Patrick bringt außerdem Qualitäten als Reporter und Host für Social Kanäle mit. Wir haben jetzt ein Line-Up, das den Fan auf 360 Grad informiert und unterhält. Wir werden auf allen digitalen Kanälen präsent sein." Deutschland hatte 2024 das Viertelfinale erreicht, war dort am späteren Vize-Weltmeister Schweiz knapp gescheitert.Der Trailer zur ersten Folge: https://cloud.thinxpool.de/s/9BGTkkNTsTjiQwYEishockey live bei MagentaSportEishockey WMFreitag, 09.05.2025 - EröffnungsspielAb 16.00 Uhr: Tschechien - SchweizSamstag, 10.05.2025ab 15.30 Uhr: Deutschland - UngarnSonntag, 11.05.2025ab 15.30 Uhr: Deutschland - KasachstanDienstag, 13.05.2025ab 15.30 Uhr: Deutschland - NorwegenDonnerstag, 15.05.2025ab 15.30 Uhr: Schweiz - DeutschlandSamstag, 17.05.2025ab 11.30 Uhr: USA - DeutschlandMontag, 19.05.2025ab 15.30 Uhr: Deutschland - TschechienDienstag, 20.05.2025ab 19.30 Uhr: Deutschland - Dänemark