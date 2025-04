Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Geschäftsbericht 2024: HLEE-Gruppe mit stabilem Ergebnis im Geschäftsjahr 2024



30.04.2025 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Pratteln, 30. April 2025 Geschäftsbericht 2024 HLEE-Gruppe mit stabilem Ergebnis im Geschäftsjahr 2024 Der Konzernumsatz lag produktionsbedingt bei 404,1 Mio. CHF (Vorjahr: 421,4 Mio. CHF).

Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug -13,6 Mio. CHF (Vorjahr: -3,5 Mio. CHF).

Die Eigenkapitalquote reduzierte sich auf 26,3 % (Vorjahr: 29,4 %). Die konsolidierte Bilanzsumme erhöhte sich von 790,5 Mio. CHF auf 806,9 Mio. CHF. Entwicklung der operativen Segmente 2024 Segment Film: Im Berichtsjahr 2024 sind sieben Filme in den deutschen Kinos gestartet, darunter "Chantal im Märchenland" und "Der Spitzname". Beide Titel finden sich in den Top 20 der erfolgreichsten im Jahr 2024 gestarteten Filme in Deutschland. Im Geschäftsfeld TV-Auswertung/Lizenzhandel konnten auch im Jahr 2024 zahlreiche Lizenzverkäufe von Eigen und Fremdproduktionen, mit etablierten wie auch mit neuen Partnern, realisiert werden. Die umsatzstärksten Filme im Jahr 2024 waren "Chantal im Märchenland", "Der Nachname", "Contra", "Rehragout-Rendezvous", "Das perfekte Geheimnis" sowie "Maybe I Do". Segment Sport und Event Im Bereich Sport und Event legte die TEAM Marketing AG den Schwerpunkt auf die Vermarktung der Rechte sowie der Entwicklung der Berichterstattung der UEFA-Klubwettbewerbe beim Abschluss der dritten und letzten Spielzeit des Geschäftszyklus 2021/22 bis 2023/24 und die Vorbereitung des Geschäftszyklus 2024/25 bis 2026/27. Der Fokus der Sport1 Medien AG lag im Berichtsjahr auf der weiteren Optimierung des Rechteportfolios, der Verbesserung bestehender bzw. der Schaffung neuer digitaler Angebote und Vermarktungsumfelder sowie der plattformübergreifenden Content-Verwertung, -Vernetzung und -Kapitalisierung. Im Bereich der Highlight Event AG lag der Schwerpunkt einerseits auf der intensiven Betreuung und Umsetzung der Vereinbarungen mit den Hauptsponsoren der Wiener Philharmoniker sowie des Eurovision Song Contests und andererseits auf der Vermarktung des Eurovision Song Contest 2025. Ausblick 2025 Verschiedene Faktoren wie die Inflation, steigende Energiepreise, das Konsumverhalten sowie die aktuellen politischen Krisen generieren eine erhöhte Planungsunsicherheit für das Geschäftsjahr 2025. Der Verwaltungsrat kann einen Einfluss auf die operative Geschäftstätigkeit der HLEE-Gruppe nicht ausschliessen. Der Verwaltungsrat überwacht wie schon im Vorjahr auch im laufenden Jahr die aktuelle Situation und überprüft regelmässig die getroffenen Massnahmen. Zudem verfügt die HLEE-Gruppe über eine gut gefüllte Kinoslate und hat für das laufende Geschäftsjahr 2025 die Kinoveröffentlichung von vierzehn Produktionen geplant, darunter unter anderem "Das Kanu des Manitu", die Fortsetzung eines der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten mit und von Michael Bully Herbig, die Neuverfilmung des berühmten Fantasyromans "Momo" von Michael Ende sowie die moderne Adaption der kultigen Teenie-Komödie "Mädchen Mädchen" und die Fortsetzung des Mittelalter-Epos "Der Medicus" sowie "All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You". Mit diesem Angebot wird die hohe Qualität, welche die Gruppe schon 2024 demonstriert hat, weiter fortgesetzt. Auch im Segment Sport und Event dürften der erfolgreiche Abschluss der ersten Ligaphase der UEFA Champions League und der UEFA Europa League sowie der Zuschlag für die Verwertung der Rechte an der Fussball-Bundesliga für die Spielzeiten 2025/26 bis einschliesslich 2028/29 durch SPORT1 eine solide Basis für weiteren Erfolg darstellen. Grundsätzlich wird sich SPORT1 im Geschäftsjahr 2025 auf die konsequente Nutzung, Verbreitung und Kapitalisierung von Content konzentrieren. Insbesondere nach dem Einstieg von ACUNMEDYA bei der Sport1 GmbH wird die Programmsparte Entertainment im Rahmen der strategischen Kooperation durch eine umfangreiche Content-Offensive deutlich ausgebaut. Die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2024 wird voraussichtlich am 25. Juni 2025 stattfinden. Der detaillierte Geschäftsbericht 2024 ist unter http://www.hlee.ch/Geschaeftsberichte abrufbar.

Die HLEE-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS in Mio. CHF 2024 2023 Abw. in % Umsatzerlöse 404,1 421,4 -4,1 EBIT -13,6 -3,5 n/a Konzernperiodenergebnis -40,9 -20,1 n/a Ergebnisanteil Anteilseigner -23,3 -11,4 n/a Ergebnis je Aktie (in CHF) -1,80 -0,88 n/a Segmentumsatz Film 251,4 253,6 -0,8 Sport und Event 152,7 167,7 -8,9 Segmentergebnis Film 9,5 8,7 9,1 Sport und Event -16,3 -4,0 n/a in Mio. CHF 31.12.2024 31.12.2023 Abw. in % Bilanzsumme 806,9 790,5 2,1 Eigenkapital 211,9 232,1 -8,7 Eigenkapitalquote (%) 26,3 29,4 -3,1 Punkte Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 282,3 191,7 47,3 Flüssige Mittel 16,9 25,7 -34,5

Kontakt: Highlight Event and Entertainment AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln Tel.: +41 41 226 05 97 Fax: +41 41 226 05 98 info@hlee.ch https://www.hlee.ch

Ende der Adhoc-Mitteilung