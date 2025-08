Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Personalie

Strategische Neuausrichtung wird weiter vorangetrieben - Führungswechsel bei Sport1 Medien-Gruppe



05.08.2025 / 11:30 CET/CEST





Pressemitteilung Pratteln, 05. August 2025 Strategische Neuausrichtung wird weiter vorangetrieben - Führungswechsel bei Sport1 Medien-Gruppe Die Sport1 Medien-Gruppe setzt ihre im vergangenen Jahr eingeleitete Neuausrichtung fort. Nach dem Einstieg von Acunmedya Holding B.V. bei der Sport1 GmbH als 50-Prozent-Gesellschafter im Jahr 2024 sowie dem erfolgreichen Verkauf der Tochtergesellschaft PLAZAMEDIA GmbH an die DMC Production GmbH im Juli 2025 wird die Konzernstruktur der Sport1 Medien-Gruppe weiter vereinfacht. Im Zuge dieser Neuausrichtung und Vereinfachung scheiden die bisherigen Geschäftsführer der Sport1 Medien GmbH, Robin Seckler und Dr. Matthias Kirschenhofer, aus ihren bisherigen Funktionen aus.

Die operative Geschäftsführung der Sport1 Medien-Gruppe übernimmt mit sofortiger Wirkung Tufan Özkul. Tufan Özkul verfügt über langjährige Erfahrung als Manager im internationalen Medienbereich. Der Verwaltungsrat der Highlight Event and Entertainment AG dankt Robin Seckler und Dr. Matthias Kirschenhofer für die langjährige Zusammenarbeit und wünscht Tufan Özkul für seine neue Aufgabe alles Gute.



Kontakt: Highlight Event and Entertainment AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Investor Relations Tel.: +41 41 226 05 97 Fax: +41 41 226 05 98 info@hlee.ch http://www.hlee.ch



