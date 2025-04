DJ PTA-Adhoc: Finchain Capital Partners AG: FINCHAIN Capital Partners AG beabsichtigt Übernahme der Homo Novus GembH&Co.KG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Finchain Capital Partners AG: FINCHAIN Capital Partners AG beabsichtigt Übernahme der Homo Novus GembH&Co.KG

Düsseldorf (pta000/30.04.2025/17:40 UTC+2)

Der Vorstand der FINCHAIN Capital Partners AG (ISIN: DE000A3MQC96) hat unter Zustimmung des Aufsichtsrats heute einen Letter of Intent ("LOI") zur beabsichtigten Mehrheitsübernahme des Labor-Dienstleisters und Lohnabfüllers Homo Novus GmbH & Co.KG in Heilbronn unterzeichnet.

Entsprechend des LOI beabsichtigt die FINCHAIN Capital Partners AG, sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit mehr als 50% der Kommanditanteile an der Homo Novus GmbH & Co.KG zu beteiligen.

Die Homo Novus GmbH & Co. KG betreibt in Heilbronn einen Laborstandort mit ca. 300 qm Reinraum für die GMP-Klassen D bis A. Sie erbringt dort professionelle, kunden- und auftragsspezifische Labordienst-leistungen, insbesondere für die Bereiche Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika.

Mittelfristig wird eine Erweiterung auf klinische Testungen und die Herstellung von Tierarzneimitteln beabsichtigt.

Die Übernahme bietet für beide Parteien langfristige Vorteile:

Beispielsweise wird die MOLOGEN AG, an welcher die FINCHAIN Capital Partners AG wesentlich beteiligt ist, zukünftig die Produktion von Nahrungsergänzungsmitteln ihrer OCUFORTE-Reihe bei der HOMO NOVUS GmbH & Co. KG in Heilbronn durchführen.

Über die FINCHAIN Capital Partners AG:

Die FINCHAIN Capital Partners AG ist eine börsennotierte Be-teiligungsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf. Im Rahmen einer strate-gischen Neuausrichtung konzentriert sich die Gesellschaft auf die rasant steigenden Potentiale des Healthcare/Lifescience-Marktes konzentriert.

