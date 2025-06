PTA-Adhoc: Finchain Capital Partners AG: Finchain Capital Partners erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Homo Novus GmbH & Co. KG und steigt in den Markt für Nahrungsergänzungsmittel ein

DJ PTA-Adhoc: Finchain Capital Partners AG: erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Homo Novus GmbH & Co. KG und steigt in den Markt für Nahrungsergänzungsmittel ein

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Finchain Capital Partners AG: erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Homo Novus GmbH & Co. KG und steigt in den Markt für Nahrungsergänzungsmittel ein

Düsseldorf (pta000/16.06.2025/19:20 UTC+2)

Düsseldorf/Heilbronn - Die FINCHAIN Capital Partners AG ("Gesellschaft") hat mit Wirkung zum heutigen Tag die Mehrheit der Kommanditanteile an der Homo Novus GmbH & Co. KG mit Sitz in Heilbronn übernommen. Die Beteiligung erfolgte im Wege einer Barkapitalerhöhung. Nach Vollzug der Transaktion hält die Gesellschaft nunmehr 90,90 % der Anteile an dem spezialisierten Labordienstleister. Mit der Übernahme erweitert die Gesellschaft gezielt ihr Lifescience-Portfolio.

Durch die Akquisition erschließt sich die Gesellschaft den direkten Zugang zum wachstumsstarken Markt für Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Lebensmittel. Die Homo Novus GmbH & Co. KG entwickelt und produziert u.a. hochwertige Supplements und verfügt über eine leistungsfähige Laborinfrastruktur zur Qualitätssicherung und Produktentwicklung.

Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel verzeichnet seit Jahren dynamisches Wachstum. Getrieben wird das Wachstum u. a. durch ein zunehmendes Gesundheitsbewusstsein, die Alterung der Bevölkerung sowie den Trend zu präventiver Gesundheitsversorgung und individualisierter Ernährung.

Mit dem Einstieg in dieses Marktsegment stärkt die Gesellschaft ihre strategische Position im Bereich Life Sciences und positioniert sich langfristig als Produzent innovativer Gesundheitsprodukte entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von Forschung über Produktion bis zur Vermarktung.

Aussender: Finchain Capital Partners AG Königsallee 27 40212 Düsseldorf Deutschland Ansprechpartner: Roland Pfaus Tel.: +49 211 23855 -195 E-Mail: info@finchaincapital.com Website: www.finchaincapital.com ISIN(s): DE000A3MQC96 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Tradegate

