Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Düsseldorf (pta/05.12.2024/10:30) - Der Vorstand der Finchain Capital Partners AG ("Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute die Emission einer tokenisierten Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu EUR 990.000,00 mit einer Laufzeit von drei Jahren ("Finchain MedTech 2024/2027") beschlossen. Die strukturierte Finanzierung erfolgt in unterschiedlichen Tranchen als nicht nachrangige und nicht besicherte Schuldverschreibung im Nennbetrag und Stückelung von je EUR 1,00 mit Fälligkeit zum 31. Dezember 2027 und einem Zinssatz innerhalb der Spanne von 7,00 % bis 10,25 % p.a.

Die Gesellschaft hat sich bewusst für ein zukunftsorientiertes Krypto-Wertpapier und gegen die Emission einer konventionellen Schuldverschreibung entschieden, um sich strategisch optimal auf mögliche künftige Kapitalmaßnahmen im internationalen Geschäftsverkehr auszurichten.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der Schuldverschreibung beginnt am 11. Dezember 2024.

Die FINCHAIN Capital Partners AG, welche sich auf Investments in den Bereichen Lifescience/Healthcare, Biotech, medizinische Forschung sowie Kranken und Seniorenversorgung konzentriert, hat kürzlich Verträge zur Übernahme von 45,55% der ausstehenden Aktien an der MOLOGEN AG, Hamburg, unterzeichnet sowie Rechte zur sog. "ANV-Technologie" aus der Stammzellenforschung erworben. In diesem Zusammenhang beabsichtigt die Gesellschaft den Vorstand um den Vorstand der MOLOGEN AG, Herrn Dr. Gabriel Peter Salgo zu erweitern.

Die Schuldverschreibung dient insbesondere dem Erwerb einer Lizenz für ein diätetisches Lebensmittel, OCUFORTE, von der MOLOGEN AG, welches bei der altersbedingten Makula-Degeneration sowie dem Glaukom Anwendung findet, für Südost-Asien und China (Mainland) sowie der Produktweiterentwicklung im Sinne der Anwendung der ANV-Technologie auf diätetische Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel sowie Kosmetika, von welcher sich die Gesellschaft erhebliche Markt- und Wachstumsmöglichkeiten verspricht.

