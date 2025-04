DJ Airbus übertrifft im 1. Quartal die Erwartungen und bestätigt Prognose

DOW JONES--Airbus hat im ersten Quartal mehr verdient und umgesetzt als am Markt erwartet. Der Luft- und Raumfahrtkonzern bestätigte die Jahresprognose, die für 2025 weiteres Wachstum in Aussicht stellt, aber noch keine potenziellen Zolleffekte berücksichtige.

"Wir beobachten und bewerten die Situation genau, aber es ist zu früh, um die Auswirkungen heute zu quantifizieren", sagte CEO Guillaume Faury laut der Mitteilung. Der Produktionshochlauf verlaufe planmäßig. "Das Lieferprofil wird nach hinten verschoben, um den besonderen Herausforderungen in der Lieferkette Rechnung zu tragen, denen wir in diesem Jahr gegenüberstehen."

In den drei Monaten von Januar bis März stieg der Umsatz um 6 Prozent auf 13,542 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) verbesserte sich um 8 Prozent auf 624 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Airbus mit 793 Millionen Euro bzw. 1,01 Euro je Aktie ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten im Konsens einen Umsatz von 12,95 Milliarden Euro, ein bereinigtes EBIT von 602 Millionen und einen Konzerngewinn von 516 Millionen oder 0,69 Euro je Aktie erwartet.

Für das Geschäftsjahr 2025 strebt Airbus weiterhin einen Anstieg des bereinigten EBIT auf rund 7,0 (Vorjahr 5,35) Milliarden Euro an, der freie Cashflow (FCF) vor Kundenfinanzierungen soll mit rund 4,5 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau liegen. Bis zum Jahresende will der Konzern rund 820 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben nach 766 Maschinen im vergangenen Jahr. Im ersten Quartal wurden bereits 136 Maschinen ausgeliefert.

