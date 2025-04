Die Analysten der DZ Bank bescheinigen BYD einen guten Start ins neue Geschäftsjahr. Beim Umsatz gibt es ein Plus von 36,4 Prozent auf 170,4 Milliarden CNY, der Konsens stand bei 183,2 Milliarden CNY. Beim Gewinn wird ein Plus von 100 Prozent auf 9,15 Milliarden CNY bei einer Marktprognose von 8,1 Milliarden CNY erzielt. In diesem Jahr setzt ...

