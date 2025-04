© Foto: CFOTO - CFOTO

Bislang ist CATL nur an der Börse in Shenzhen gelistet. Schon länger ist bekannt, dass Chinas größter Batteriehersteller CATL ein Zweitlisting in Hongkong anstrebt. Nun berichten Insider über weitere Details.Der chinesische Batteriehersteller CATL plant Insidern zufolge den größten Börsengang in Hongkong seit 2021. Das sogenannte Bookbuilding - also die Phase der Investorenansprache - soll bereits in der Woche ab dem 12. Mai beginnen. Das berichten mit dem Vorgang vertraute Personen gegenüber Reuters. Offiziell bestätigt ist der Zeitplan noch nicht. Demnach könnte das IPO (Initial Public Offering) dem Elektroautozulieferer mehr als fünf Milliarden US-Dollar in die Kassen spülen. Es wäre der …