Paris / London / Zürich - An einem Tag gespickt mit vielen Unternehmenszahlen hat sich der EuroStoxx 50 am Mittwoch nahe dem Vortagsniveau aus dem Handel verabschiedet. Schwankungen am Nachmittag, die ihn mit den US-Börsen zeitweise klar ins Minus drückten, konnte er letztlich fast wieder ausgleichen. Zum Schluss stand mit 5.160,22 Punkten ein dünner Abschlag von 0,03 Prozent auf der Kurstafel. Vom Zollkrieg des US-Präsidenten Donald Trump geprägt, ...

