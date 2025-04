The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.04.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.04.2025ISIN NameCA84761T8692 SPECTRA7 MICROSYSTEMSCA9575984021 ALASK.SILVER SUB.VTGDE000A383BS0 OLD.LDSBK. PF.A.4DE000A383PJ9 OLD.LDSBK. PF.S.5DE000A383PK7 OLD.LDSBK. PF.S.6US0736851090 BEACON ROOFING S. DL-,01US09076G4010 BIOPHYTIS ADR/10 O.N.US13970R1095 CAPITA.ADR/4 LS-,02066666US42237K5083 SCORP.HLDGS.NEW DL-,0002DE000A382483 4 Pct KRED.F.WIED.24/34