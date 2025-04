Saarbrücken - Nach dem positiven Mitgliederentscheid der SPD für einen Koalitionsvertrag mit der Union hat die stellvertretende SPD-Vorsitzende und Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger, mögliche Ansprüche auf Ministerposten zurückgewiesen. Die SPD bräuchte "eine kritische Auseinandersetzung, wie wir uns für die Zukunft aufstellen sollen", sagte sie den "ARD Tagesthemen" am Mittwochabend.Auf die politische Zukunft der SPD-Vorsitzenden Esken angesprochen, sagte Rehlinger, "natürlich wird sie auch mitreden (und helfen), die Mannschaft jetzt zusammen zu stellen". Teil darin zu sein, "das können ganz viele und Ansprüche und Rechte hat da erstmal niemand".Auf die Frage nach dem künftigen Profil der SPD in der Koalition sagte Rehlinger, sie habe den Eindruck, dass sich die Bürger "nicht in erster Linie um die Frage kümmern wollen, ist das rechts oder links, sondern ist das richtig oder ist das falsch und hilft das, Deutschland wieder stark zu machen".