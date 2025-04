EQS-News: voxeljet AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung

voxeljet AG kündigt finanzielle Neuaufstellung mit StaRUG-Verfahren an, nachdem die Hauptversammlung die Zustimmung zur Veräußerung des Unternehmens an Anzu abgelehnt hat



30.04.2025 / 21:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





voxeljet AG - voxeljet AG kündigt finanzielle Neuaufstellung mit StaRUG-Verfahren an, nachdem die Hauptversammlung die Zustimmung zur Veräußerung des Unternehmens an Anzu abgelehnt hat 30. April 2025 In der heutigen Hauptversammlung fand der Antrag auf Zustimmung zur Veräußerung des Unternehmens der voxeljet AG (die "Gesellschaft") an mit Anzu Partners LLC ("Anzu") verbundene Unternehmen nicht die erforderliche Mehrheit. Infolgedessen wird die Ende letzten Jahres angekündigte Transaktion nicht umgesetzt. Nach der Hauptversammlung hat die mit Anzu verbundene Hauptgläubigerin der Gesellschaft zugesagt, im Rahmen eines Restrukturierungsvorhabens nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz ("StaRUG") Finanzierungsbeiträge zu leisten. Anschließend haben Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft entschieden, kurzfristig beim Amtsgericht München ein Restrukturierungsvorhaben nach dem StaRUG anzuzeigen. Die angestrebte Restrukturierung verfolgt das Ziel, die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft wiederherzustellen. Durch eine gezielte Neuausrichtung der Kapitalstruktur soll die kurzfristige Liquiditätslage verbessert, die Fremdkapitalbelastung reduziert und die Eigenkapitalbasis gestärkt werden. Nach dem Restrukturierungskonzept soll eine Anpassung der von der Hauptgläubigerin gewährten Schuldscheindarlehen erfolgen. Dies umfasst einen Forderungserlass in Höhe von insgesamt EUR 3.500.000, wobei EUR 500.000 im Jahr 2025 und jeweils EUR 1.500.0000 in den Jahren 2026 und 2027 erlassen werden. Ferner werden die jährlichen Zinsen ab Juli 2026 auf 3% p.a. reduziert. Im Zeitraum zwischen August 2025 und Juni 2026 sind keine Zinszahlungen geschuldet. Die Laufzeit der Darlehen wird bis mindestens 2030 verlängert. Das Restrukturierungskonzept sieht außerdem eine vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals der voxeljet AG auf null vor. Die Umsetzung führt zum kompensationslosen Ausscheiden der derzeitigen Aktionäre der voxeljet AG. Im Anschluss erfolgt eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Die neuen Aktien werden von der Hauptgläubigerin als Investor gezeichnet, die im Rahmen der Kapitalerhöhung neue Eigenmittel in Höhe von EUR 2.500.000 einbringt. Die geplanten Maßnahmen auf der Fremd- und Eigenkapitalseite sind darauf ausgelegt, das Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig und wirtschaftlich tragfähig aufzustellen. Da nicht überwiegend wahrscheinlich ist, dass die im Restrukturierungsvorhaben jeweils vorgesehenen Kapitalmaßnahmen die erforderliche Zustimmung der Hauptversammlung (mindestens 75% des anwesenden Grundkapitals) erreichen werden, soll das Restrukturierungsvorhaben unter Anwendung des StaRUG umgesetzt werden. Die Gesellschaft wird zusammen mit ihren Beratern auf dieser Grundlage kurzfristig die weitere Dokumentation vorbereiten. Die Umsetzung der Vereinbarung über das Restrukturierungskonzept wird noch unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen stehen. Die Aufstellung, Testierung und Veröffentlichung eines Jahres- und Konzernabschlusses der voxeljet AG werden erst wieder möglich sein, wenn die Umsetzung des Restrukturierungskonzepts gesichert ist. Daher wird sich die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2024 verzögern und kann frühestens in der zweiten Augusthälfte 2025 erfolgen.



Kontakt: Johannes Pesch Director Purchasing, Business Development & Investor Relations Phone: +49 (821) 7483 172 johannes.pesch@voxeljet.de



30.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com