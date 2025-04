NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Das erste Quartal sei stärker gewesen als befürchtet, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies gelte vor allem im Hinblick auf den Free Cashflow des Flugzeugbauers. Sie erwähnte noch erfreuliche Kommentare in einer Telefonkonferenz: Dort sei gesagt worden, dass die Zölle bisher nicht zu weiteren Störungen der Lieferkette geführt hätten./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 16:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 16:08 / ET

NL0000235190