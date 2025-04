Geoswift hat heute die Integration von Visa Direct in die grenzüberschreitende Zahlungsplattform von Geoswift bekannt gegeben. Visa Direct ermöglicht Auszahlungen in über 140 Länder und Gebiete. Die Integration ermöglicht Auszahlungen in 32 Ländern und Gebieten in 13 Währungen und deckt damit wichtige Märkte in Asien-Pazifik, Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten ab. Weitere Märkte sollen in Zukunft hinzukommen.

Bryan Ma, SVP, Head of Geoswift Global Payments, and Swapnil Mhasde, Head of Visa Direct Commercialization and Solutions, Asia Pacific, celebrating the launch in Singapore.

Geoswift ist ein weltweit führender Anbieter von grenzüberschreitenden Zahlungsdienstleistungen und -lösungen. Mit über zwei Jahrzehnten Innovation hat sich das Unternehmen zu einem vertrauenswürdigen Namen in den Bereichen B2B, Bildung, E-Commerce, Überweisungen und Reisebezahlungen entwickelt. Raymond Qu, Group CEO von Geoswift, erklärte: "Bei Geoswift war es schon immer unsere Vision, unseren Kunden grenzenlose Zahlungslösungen anzubieten. Unsere Partnerschaft mit Visa erweitert unsere globale Reichweite und ermöglicht es unseren Kunden, ihre Geschäftsziele auf globaler Ebene effektiver zu erreichen."

Swapnil Mhasde, Head von Visa Direct Commercialisation and Solutions, Asia Pacific, erklärte: "Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft Geoswift neue Möglichkeiten im asiatisch-pazifischen Raum eröffnen wird. Die Mission von Visa Direct ist es, Geldtransfers einfacher, schneller, sicherer und kostengünstiger zu gestalten, indem ein einziger Zugangspunkt alle Menschen überall miteinander verbindet."

Über Geoswift

Geoswift ist ein innovatives globales Zahlungsdienstleistungsunternehmen, das sich auf grenzüberschreitende Zahlungen im asiatisch-pazifischen Raum spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 steht die Marke Geoswift für proprietäre Innovationen, fundierte Fachkenntnisse in internationalen und lokalen regulatorischen Rahmenbedingungen, solide Bankpartnerschaften und eine starke globale Präsenz. Geoswift ist in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und in China lizenziert und wird durch ein umfangreiches Zahlungsnetzwerk in den Regionen APAC, Nordamerika und EMEA unterstützt. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte, durchgängige Lösungen für grenzüberschreitende Zahlungen für ein breites Spektrum von Branchen, darunter Bildung, E-Commerce, Reisen und Finanzdienstleistungen.

Die umfassende Produktpalette umfasst Zahlungsakzeptanz, Unternehmensauszahlungen, Devisenhandel, Geschäftskonten in mehreren Währungen, Kartenlösungen und vieles mehr. Geoswift hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und verfügt über regionale Niederlassungen in Peking, Hongkong, Shanghai, San Francisco, London, Singapur und Shenzhen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden weltweit nahtlose, lokalisierte Zahlungslösungen.

