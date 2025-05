Die SS25-Kampagne der Marke "To the Ones Who Carry Us" stellt Freundschaften in den Mittelpunkt und würdigt diejenigen, die uns genau wie die charakteristische Deco-Handtasche der Marke durch das Leben begleiten.

kate spade new york präsentiert heute seine globale Markenkampagne für Frühjahr/Sommer 2025 mit dem Titel "To The Ones Who Carry Us(Für diejenigen, die uns tragen) mit der Grammy-nominierten Künstlerin Ice Spice und der Tänzerin und vielseitigen Social-Media-Persönlichkeit Charli D'Amelio. Mit einer mutigen, saisonalen Kampagne, die eine frische Ästhetik aufgreift, um ein jüngeres Publikum anzusprechen, feiert die Kampagne die universelle Rolle, die Freunde im Leben eines Mädchens spielen, mit kreativen Szenen, die der Marke eine moderne, authentische Energie verleihen.

"Diese Kampagne ist ein lebhafter Liebesbrief an die Freundinnen, die das Leben eines Mädchens prägen", erklärte Eva Erdmann, CEO und Brand President von kate spade new york. "Seit wir Teil der Marke sind, suchen wir nach neuen, sinnvollen Wegen, um eine jüngere Zielgruppe anzusprechen. In einer Welt, in der digitale Interaktionen oft echte Verbindungen überschatten, wird die tiefe Verbundenheit einer Freundschaft mehr denn je zu einem unverzichtbaren Anker. Die neueste Kampagne von kate spade new york feiert enge Freundschaften: Menschen, die für einen da sind, einem den Rücken stärken und den Alltag verschönern. Wie Kate Spade selbst einmal sagte: "Eine gute Freundin ist wie die perfekte Handtasche immer an Ihrer Seite, hebt mühelos Ihre Stimmung und macht jedes Abenteuer ein wenig fantastischer."

Mit Ice Spice, bekannt für ihre furchtlose Authentizität, und Charli D'Amelio, die für ihre Fähigkeit, ihr Publikum zu begeistern, gefeiert wird, präsentiert kate spade new york in seiner neuesten Kampagne die Deco Chain Shoulder Bag in zwei neuen saisonalen Farbvarianten. Mit einer lebhaften Stadtkulisse fängt der Film die Energie des mutigen, schnelllebigen Lebens der Generation Z ein und die engen Freundschaften, die sie dabei zusammenhalten. Im Mittelpunkt steht Deco: ein vielseitiges Must-have, das sich nahtlos vom Tag in den Abend und von lässig zu elegant verwandeln lässt und beweist, dass eine Tasche alles kann. Von der Person, die nach einer Trennung aufmunternde Worte findet, bis hin zurjenigen, die eine Freundesgruppe zusammenhält die Kampagne würdigt diejenigen, die präsent sind, sich von anderen abheben und jeden Moment wertschätzen.

Erdmann fuhr fort: "Wir feiern die vielen Facetten der Freundschaft und würdigen die einzigartigen Eigenschaften, die jede Freundesgruppe zu etwas Besonderem machen. Genau wie die Freunde, die uns begleiten, steht die Deco Handtasche von kate spade new york im Mittelpunkt sie symbolisiert Einfachheit, Funktionalität und Vielseitigkeit und ist die perfekte Begleiterin für Ihr Leben."

"Ich bin in New York aufgewachsen und war schon immer ein Fan von kate spade und ihren ikonischen Designs. Diese Kampagne war für mich besonders spannend, weil es darum geht, Freundschaften zu feiern", sagte Ice Spice. "Meine Freunde bedeuten mir alles sie halten mich auf dem Boden, insbesondere meine Schwester und meine Cousins. Sie sind diejenigen, die ich anrufe, wenn ich Heimweh habe, wenn ich aufgeregt bin oder wenn ich einfach daran erinnert werden muss, wer ich bin und woher ich komme."

"Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit kate spade new york", so Charli D'Amelio. "Ich bin seit Jahren ein Fan dieser Marke, insbesondere schätze ich, dass ich mit ihren modernen Designs meinen persönlichen Stil zum Ausdruck bringen kann. Ich finde es wirklich beeindruckend, wie diese Kampagne die Kraft der Freundschaft und die Freude, die sie mit sich bringt, feiert. Das lässt mich an meine lebenslangen Freundschaften denken, die bereits in meiner Kindheit begonnen haben, als wir zusammen aufgewachsen sind, zur Schule gegangen sind, in derselben Tanzgruppe waren, oder an neue Freunde, die ich durch meine Arbeit oder durch Umzüge in neue Städte kennengelernt habe ich bin sehr dankbar, dass ich die großartige Gelegenheit hatte, auf meinem Weg neue Freundschaften zu schließen."

Die Deco Handtasche tritt mutig ins Rampenlicht und wurde für diese Saison in auffälligen Frühjahrs-/Sommerfarben neu interpretiert Blue Multi Denim, Jungle Vine, Pistachio, Sweet Cream und Apricot Cream. Deco ist ein moderner Ausdruck der Design-DNA von kate spade und vereint klare Linien, minimalistische Formen und mühelosen Luxus für den Alltag. Sie ist für diejenigen, die mehr als nur das Nötigste mit sich führen sie tragen ihre Welt mit sich und oft auch die der anderen.

Deco 2025 Frühlings-/Sommerkollektion

Die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2025 ist jetzt erhältlich. Im Laufe des Frühjahrs und Sommers werden sowohl in den Geschäften als auch online weitere neue Modelle eingeführt. Die Kampagne wird ab dem 30. April auf den Kanälen von kate spade new york veröffentlicht.

Bilder und Video zur Kampagne:

Bilder: HIER

Video: HIER

Credits:

Direktor: Henry Scholfield

Fotograf: Micaiah Carter

Kreative Strategie: Mandai Loop

Kreativagentur: Marcel

Stylist: Emmanuelle Youchnowski

Produzent: Olivier Dubocage

Produktionsdesign: Mark Connell

Musik: Laurent Cuenca, Fiesta Piñata, BMG Production Music France

Haare: Jacob Aaron Dillon (Ice Spice), Laura Polko (Charli), Cheryl Marks

Makeup: Luz Alicia Giraldo Nogues (Ice Spice), Liv Madorma (Charli), Stella Tzanidakis

Nägel: Brittney Boyce (Charli)

kate spade new york Lookbook für Sommer 2025:

FLACHE ANORDNUNG: HIER

AM MODELL: HIER

Über kate spade new york:

Seit der Gründung im Jahr 1993 mit einer Kollektion von sechs unverzichtbaren Handtaschen steht Kate Spade New York für Farbe, Witz, Optimismus und Weiblichkeit. Heute ist es eine globale Lifestyle-Marke, die für Freude steht und saisonale Kollektionen von Handtaschen, Konfektionskleidung, Schmuck, Schuhen, Geschenken, Wohnaccessoires und vielem mehr anbietet. Kate Spade New York ist für sein reiches Erbe und seine einzigartige Marken-DNA bekannt. Das Unternehmen bietet eine unverwechselbare Perspektive und zelebriert Frauen weltweit, die ihren perfekten, unvollkommenen Lebensstil leben. Kate Spade New York gehört zur Markenfamilie Tapestry.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

