Der Australische Dollar verliert an Boden vor der Veröffentlichung der US ISM PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe am Donnerstag.Das Bureau of Statistics Australiens berichtete für März von einem Handelsüberschuss von 6,9 Milliarden AUD, der die Erwartungen von 3,13 Milliarden AUD übertraf.Präsident Trump äußerte Optimismus über ein potenzielles ...

