GBP/JPY steigt am Donnerstag in der frühen europäischen Sitzung auf etwa 191,95. Ueda von der BoJ sagte, dass die Unsicherheit aus den Handelspolitiken resultiert.Händler erhöhen ihre Wetten, dass die BoE ihre Zinssätze in der Mai-Sitzung um 25 Basispunkte (bps) senken wird. Das Währungspaar GBP/JPY gewinnt am Donnerstag in der frühen europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...