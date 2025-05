Zürich - Der Kurs des Euro ist gegenüber dem Franken etwas gesunken und hat sich damit weiter von der Marke bei 0,94 Fr. entfernt. Am Abend wurde die Gemeinschaftswährung zu 0,9340 gehandelt, gegenüber 0,9357 am späten Nachmittag. Der US-Dollar wiederum ist nach den BIP- und weiteren Konjunkturzahlen aus den USA am Nachmittag gegenüber dem Franken am Abend bei 0,8231 praktisch stabil geblieben. Um die Mittagszeit hatte er noch eine Spur mehr gekostet. ...

