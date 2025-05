Mit einem Kursplus von über 4% war die Airbus-Aktie am gestrigen Mittwoch Spitzenreiter im europäischen Leitindex Euro Stoxx 50 und setzte ihren Aufwärtstrend der letzten Tage fort. Kamen die Quartalszahlen des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns so gut an der Börse an? Ein gutes Auftaktquartal Mit seinen Zahlen für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres konnte Airbus in der Tat den Markt überzeugen. Der Umsatz stieg um 6% auf 13,4 Milliarden ...

