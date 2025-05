NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon auf "Hold" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Versorger dürfte auf Kurs sein zu den Jahreszielen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick zu den anstehenden Quartalszahlen. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte im ersten Jahresviertel um neun Prozent zum Vorjahreszeitraum gestiegen sein, so seine Prognose./ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 18:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 18:47 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ENAG999