Unterföhring (ots) -Welche Kandidatin geht gerne fliegenfischen? Welcher Kandidat hat ein Tattoo auf dem kleinen Zeh? Und bei wem trügt der Schein? Ab Mittwoch, 28. Mai, um 20:15 Uhr sind Michelle Hunziker und Chris Tall in neuen Ausgaben von "Wer isses?" auf ProSieben Blenderinnen und Blendern auf der heißen Spur. In der zweiten Staffel der erfolgreichen Prime-Time-Show geht es für die beiden Team-Captains darum, auf den ersten Blick unbekannten Kandidat:innen skurrile Merkmale richtig zuzuordnen - und dabei die falschen Fuffziger herauszufiltern.Dazu haben sich die beiden Team-Captains für jede Folge prominente Hobby-Detektivinnen und -Detektive an ihre Seite geholt:- Wer lacht hier zuletzt? Annette Frier und Janine Kunze wollen am Mittwoch, 28. Mai, Bluffer:innen schon an der Nasenspitze erkennen- Beweist Steffen Henssler oder Riccardo Simonetti am Mittwoch, 11. Juni, mehr detektivischen Scharfsinn?- Welcher Zwilling hat die bessere Spürnase? Das testen Benni und Dennis Wolter am Mittwoch, 18. Juni- Musik im Ohr und keine Tomaten auf den Augen? Am Mittwoch, 25. Juni, enttarnen die Musiker Smudo und Sasha gewiefte Kandidat:innen- Und am Mittwoch, 2. Juli, packen Özcan Cosar und Martin Klempnow die Lupe bei "Wer isses?" ausSteven Gätjen moderiert "Wer isses?". Umgesetzt wird die ProSieben-Show von Tresor TV.Die neue Staffel "Wer isses?" startet am Mittwoch, 28. Mai, auf ProSieben und kostenlos auf JoynPressekontakt:Carina Castrovillariphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupertphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: elisa.taupert@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6023962