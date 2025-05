FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.05.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 100 (175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 408 (420) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2730 (3390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SMITH & NEPHEW TARGET TO 1185 (1170) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS BP PRICE TARGET TO 385 (395) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 380 (400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 14482 (15318) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 300 (310) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS GSK PRICE TARGET TO 1570 (1640) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 790 (890) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ESSENTRA PRICE TARGET TO 160 (177) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HALEON PRICE TARGET TO 450 (460) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 210 (280) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 77 (88) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 530 (630) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 400 (410) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GSK PRICE TARGET TO 1460 (1500) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 830 (920) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 370 (390) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS HSBC PRICE TARGET TO 900 (925) PENCE - 'SECTOR PERFORM'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob