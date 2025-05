Mit einem Kurseinbruch auf 32,64?USD verlor die Aktie von Super Micro Computer (SMCI) am Mittwoch rund 14?% - und das, ohne dass neue Geschäftszahlen vorlagen. Was steckt hinter dem drastischen Vertrauensverlust? Und was bedeutet das für Anleger kurz vor den Q3-Zahlen am 6. Mai?Marktverunsicherung statt Fakten Der abrupte Kursrückgang von SMCI basiert nicht auf harten Daten - vielmehr scheint es eine Mischung aus Gewinnmitnahmen, hoher ...

