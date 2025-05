DJ National Grid ernennt Zoe Yujnovich zum neuen CEO

Von Anthony O. Goriainoff

DOW JONES--National Grid hat Zoe Yujnovich zum neuen Chief Executive Officer ernannt. Die bisherige Shall-Managerin wird die Nachfolge von John Pettigrew antreten, teilte der britische Strom- und Gasversorger mit. Yujnovich war bei Shell Direktorin für das integrierte Gas- und Upstream-Geschäft und Mitglied des Exekutivausschusses.

Yujnovich wird am 1. September als designierte CEO in den Vorstand von National Grid eintreten und ihre Tätigkeit als CEO am 17. November aufnehmen, einen Tag nachdem Pettigrew von dieser Funktion zurückgetreten ist.

