News von Trading-Treff.de Siemens Energy hat am Mittwoch einen massiven Verlust in Höhe von -3,2 % hinnehmen müssen. Damit ist der Kurs allerdings auf noch immer 67,15 € gerutscht. Dies entspricht einem weiterhin sehr hohen Kursniveau, das noch vor Wochen undenkbar hoch erschien. Die Aktie hatte am Tag zuvor ein Rekordniveau in Höhe von 70 € erreicht. Nun wurden wahrscheinlich Gewinne vom Tisch genommen. Denn: neue Nachrichten, die am Geschäftsmodell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...