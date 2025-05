NEW YORK (dpa-AFX) - Gestützt von starken Quartalszahlen der Technologie-Schwergewichte Microsoft und Meta haben die US-Aktienmärkte ihre moderaten Vortagesgewinne am Donnerstag weiter ausgebaut. So stieg der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,7 Prozent auf 40.938 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Anfang April.

Der marktbreite S&P 500 gewann 1,0 Prozent auf 5.627 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 1,4 Prozent auf 19.849 Punkte zu und kletterte auf das höchste Niveau seit Ende März. Die Verluste seit dem von US-Präsident Donald Trump Anfang April losgetretenen globalen Zollstreit sind damit vollständig aufgeholt.

Die Wolken im Zuge des Handelskriegs hätten sich noch nicht aufgelöst, aber die Silberstreifen am Horizont würden sichtbarer, kommentierte Börsenexperte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management die Entwicklung./edh/he

US5949181045, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US30303M1027