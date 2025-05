Immer mehr Menschen fühlen sich einsam - auch in Deutschland. Während Meta-Chef Mark Zuckerberg KI-Chatbots als Lösung sieht, warnen Expert:innen vor den gesellschaftlichen und psychologischen Folgen. In einem aktuellen Podcast-Interview mit Dwarkesh Patel hat sich Meta-Chef Mark Zuckerberg klar dazu geäußert, welche Rolle er KI künftig in unserer Gesellschaft einräumt - und damit die Debatte um die sozialen Auswirkungen von KI neu entfacht. Darüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...