New York - Gestützt von starken Quartalszahlen der Technologie-Schwergewichte Microsoft und Meta haben die US-Aktienmärkte ihren jüngsten Erfolgskurs am Donnerstag fortgesetzt. Frische US-Konjunkturdaten zeigten nur wenig Einfluss auf die Notierungen. Der Dow Jones Industrial stieg auf den höchsten Stand seit Anfang April und schloss mit einem Plus von 0,21 Prozent bei 40.752,96 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,63 Prozent auf 5.604,14 Zähler. ...

